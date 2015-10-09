Евро-2016. Северная Ирландия завоевала путевку, Румыния и Венгрия продолжают борьбу

Матчи группы F отбора Евро-2016 преподнесли немного неожиданные результаты. Венгрия с большим трудом обыграла на своем поле Фареры – 2:1, а Румыния не смогла одолеть Финляндию – 1:1.

Северная Ирландия обыграла Грецию со счетом 3:1 и вышла в финальную часть Евро-2016.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа F. 9-й тур.

Венгрия — Фарерские острова — 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Якобсен, 11; 2:1 — Боде, 63; 2:1 — Боде, 71.

Румыния — Финляндия — 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 — Похьянпало, 67; 1:1 — Хобан, 91.

Северная Ирландия — Греция — 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Дэвис, 35; 2:0 — Мадженнис, 49; 3:0 — Дэвис, 58; 3:1 — Аравидис, 87.