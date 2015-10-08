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    Джовинко рад вернуться в сборную Италии

    Форвард сборной Италии Себастьян Джовинко признался, что рад вернуться в составе национальной команды после некоторой паузы. Он не играл за «скуадру адзурру» с ноября 2014 года

    «Я очень рад вернуться в сборную. Это было сродни вызову, и я справился», – сказал Джовинко.

    Джовинко должен помочь своей команде в заключительных матчах группового турнира отборочного цикла Евро-2016 с Азербайджаном и Норвегией.

    Бывший нападающий «Ювентуса», который сейчас защищает цвета «Торонто« и с 21 голом является лучшим бомбардиром MLS.

    Источник: УЕФА

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    08.10.2015 18:38
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    Комментарии (2)
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    MrVanes-Zenit
    1444319480
    Молодец Малыш! Всё, что ему нужно - это игровая практика
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