Джовинко рад вернуться в сборную Италии

Форвард сборной Италии Себастьян Джовинко признался, что рад вернуться в составе национальной команды после некоторой паузы. Он не играл за «скуадру адзурру» с ноября 2014 года

«Я очень рад вернуться в сборную. Это было сродни вызову, и я справился», – сказал Джовинко.

Джовинко должен помочь своей команде в заключительных матчах группового турнира отборочного цикла Евро-2016 с Азербайджаном и Норвегией.

Бывший нападающий «Ювентуса», который сейчас защищает цвета «Торонто« и с 21 голом является лучшим бомбардиром MLS.