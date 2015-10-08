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    Мутко: «Блаттера заменит вице-президент ФИФА Аяту»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию, которая складывается в данный момент в ФИФА из-за отстранения главы организации Зепа Блаттера от деятельности организации.

    «Конечно, это очень плохая ситуация для мирового футбола. Что касается чемпионата мира, то есть четкий устав, регламент, кто в таких случаях должен замещать. Мы работаем с администрацией ФИФА, сложностей нет. Остальные вопросы в подотчетности исполкома. По уставу исполнять обязанности президента должен старший вице-президент господин Аяту», – сказал Мутко.

    Напомним, что сегодня ранее стало известно о решении арбитражной палаты комитета по этике ФИФА отстранить главу организации Блаттера от исполнения его обязанностей на 90-дневный срок, который может быть увеличен, но не более чем на 45 дней.

    Источник: Р-Спорт

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    08.10.2015 14:07
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