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    Милевский: «В какую-то «Говерлу» я переходить не собирался»

    Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о том, по каким принципам он выбирал номер в своем новом клубе.

    «Сидим в офисе «Сплита» с президентом и тренером, подписываем контракт и выбираем номер. И в этот момент звонит Саша Алиев. Я сбрасываю. Он пишет смс: «Кент, чего не отвечаешь?». Оказалось, что все номера, которые я хотел бы взять в «Сплите» заняты — 7-й, 77-й, 10-й. И тут я вспомнил, что Саша в Москве играл под 88-м номером, и у него «все залетало». Думаю, возьму и себе 88-й, и у меня все залетит. Хочу, кстати, Саше привет передать.

    На самом деле, и в Украину звали, но это было не серьезно. В какую-то «Говерлу» я переходить не собирался. Достойного предложения не было. Мой менеджер знает больше об этой ситуации. Очень рад, что получилось со «Сплитом». Хочу сказать спасибо Горану Сабличу, президенту «Сплита», моему менеджеру и семье за поддержку», - рассказал Милевский.

    Напомним, что экс-футболист киевского «Динамо» перешел в новый клуб на правах свободного агента. Соглашение украинского форварда с клубом рассчитано на полтора года.

    Источник: Matchday.ua

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    06.10.2015 16:43
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      колос 6 октября 2015, 19:38

      Об игроке Милевском только мясо слышали ,причём в двух играх!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 6 октября 2015, 19:09

      ну тот же вопрос: Говерла никакого Милевского не звала, тем более они о таком игроке даже и не слышали

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      колос 6 октября 2015, 18:53

      Футбол,солнце,море... Что ещё нужно чтобы достойно встретить старость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 6 октября 2015, 17:53

      А Сплит не какой-то???Смешно(((

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 октября 2015, 17:42

      Украинские Понты дороже Доллара:-))) Ещё одна Мега Звезда дала о себе знать!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 октября 2015, 17:16

      артист

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