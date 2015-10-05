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    Карпин получит 300 тысяч в случае увольнения

    Руководство «Торпедо» из Армавира должно будет выплатить около 300 тысяч евро в случае увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера. Напомним, что на данный момент «Торпедо» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе лишь девять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.10.2015 08:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +92

      Damon 7 октября 2015, 22:32

      "«Улыбнулся, когда услышал новость об отставке»
      – Новость конца недели – вас могут отправить в отставку.
      – Это неправда.

      – Вторая новость – отступные за разрыв контракта с вами составляют 300 тысяч евро.
      – И это неправда. Отступные намного больше, – с иронией говорит собеседник. – За прессой я не слежу, но в этом случае позвонили и сообщили знакомые.

      – Как отреагировали на информацию об отставке?
      – Улыбнулся. Акционеры были на игре, понимание процессов у клуба есть."

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      Рейтинг: +11559

      alex1951 5 октября 2015, 19:01

      Плохо работаешь - плохо получаешь,вроде утверждение верное...
      Но,а вот в футболе все с ног на голову поставлено,
      только и слышно - договоры ,контракты...
      Риторический вопрос: Где можно плохо работать и хорошо получать?
      Ответ: В рос.футболе)))

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      Рейтинг: +15

      antonovv 5 октября 2015, 15:19

      Это около 25лямов на рубли

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      Рейтинг: +379

      ABir 5 октября 2015, 13:44

      Спартак-2 скоро будет в тройке ФНЛ!

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > ABir 5 октября 2015, 14:27

      А какое это имеет отношение к Карпину ?

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 5 октября 2015, 13:23

      Валера молодец!!! :)

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 5 октября 2015, 13:05

      Валера бездарный тренер, но гениальный финансист. Развел Мальорку, теперь Торпедо! Кто следующий?

      1
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > ManUtd-Volgograd 5 октября 2015, 13:09

      Развел сначала испанских дольщиков,
      потом Алекперова (неоднократно и много),
      далее - по тексту :-)

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      Рейтинг: +10

      Nizol9536564 5 октября 2015, 11:17

      Кто его уволить пусть работает и прославляет команду и город в целом !!!

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 5 октября 2015, 11:08

      Приютили Валеру на свою голову

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 5 октября 2015, 10:43

      Много новостей про предпоследнюю команду фнл,да ещё и главные новости

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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 5 октября 2015, 10:42

      вот как надо зарабатывать, говорить всем что ты тренер, и рубит бабло после каждого увольнения!

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      Рейтинг: +348

      343443 > Челнинец 5 октября 2015, 10:46

      святые слова.многие так называемые тренеры так бабло сейчас и рубят

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