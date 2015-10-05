Карпин получит 300 тысяч в случае увольнения

"«Улыбнулся, когда услышал новость об отставке»
– Новость конца недели – вас могут отправить в отставку.
– Это неправда.
– Вторая новость – отступные за разрыв контракта с вами составляют 300 тысяч евро.
– И это неправда. Отступные намного больше, – с иронией говорит собеседник. – За прессой я не слежу, но в этом случае позвонили и сообщили знакомые.
– Как отреагировали на информацию об отставке?
– Улыбнулся. Акционеры были на игре, понимание процессов у клуба есть."
Руководство «Торпедо» из Армавира должно будет выплатить около 300 тысяч евро в случае увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера. Напомним, что на данный момент «Торпедо» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе лишь девять очков.