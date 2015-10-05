Карпин получит 300 тысяч в случае увольнения

Руководство «Торпедо» из Армавира должно будет выплатить около 300 тысяч евро в случае увольнения Валерия Карпина с поста главного тренера. Напомним, что на данный момент «Торпедо» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе лишь девять очков.