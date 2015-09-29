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    Гаджибеков: «Если понадобится, сможем сыграть на результат, в ущерб красивой игре»

    Защитник «Анжи» Али Гаджибеков прокомментировал уход с поста главного тренера команды Юрия Семина.

    «Отставку Семина сложно назвать неожиданностью. «Анжи» в этом сезоне показывает откровенно слабые результаты. Команда демонстрирует неплохой футбол, иногда даже наравне с лидерами чемпионата. Однако мы умудрились потерять большое количество очков. В каких-то моментах нам не везет, но большая часть вины лежит на нас самих.

    Сейчас главное для «Анжи» – выйти из этой ямы и начать исправно набирать очки. Я бы не назвал текущее положение команды катастрофой. Впереди еще 20 туров, и произойти может все что угодно. Достаточно одержать несколько побед, чтобы оказаться ближе к середине таблицы. Сейчас нужно сосредоточиться на последних восьми играх до зимнего перерыва. Во втором круге начнется основная борьба. Весной станет ясно, какие задачи способна выполнить наша команда.

    «Анжи» по силам обеспечить себе прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. В команде царит дружеская атмосфера, несмотря ни на что. Конечно, наше сегодняшнее положение пагубно влияет на уверенность ребят в своих силах. Однако впереди есть время и возможности для того, чтобы исправить ситуацию. Если понадобится, сможем сыграть на результат, в ущерб красивой игре», - сказал защитник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2015 15:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Lakets AP 30 сентября 2015, 17:16

      - Это уже не команда, а курятник:-)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      fogelplast 29 сентября 2015, 19:18

      Семину было "неудобно" в Анжи. Давили на него

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 29 сентября 2015, 17:20

      смех

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