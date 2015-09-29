Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарханов: «Ерохин из «Урала» никуда не рвется»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал повышенный в последнее время интерес к полузащитнику команды Александру Ерохину.

    «Александр – хоть и не воспитанник "Урала", но раскрылся именно здесь. Он очень порядочный человек и старательный игрок. Ему пришлось много работать, чтобы повысить свой уровень. Сам он из "Урала" никуда не рвется, хотя время от времени у него появляются предложения. Думаю, у него они еще будут. Поскольку теперь он вызывается в сборную. Но вопрос по нему будет зависеть от позиции руководства.

    Что касается его отсутствия в матче с "Крыльями", то тут важно то, как выстроена игра команды. У "Крыльев" же тоже будет отсутствовать лидер – Молло. Но игра у "Урала" и "Крыльев Советов" разная. Самарцы играют от обороны, на контратаках. "Урал" – более атакующая команда», - отметил Тарханов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2015 12:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11