Тарханов: «Ерохин из «Урала» никуда не рвется»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов прокомментировал повышенный в последнее время интерес к полузащитнику команды Александру Ерохину.

«Александр – хоть и не воспитанник "Урала", но раскрылся именно здесь. Он очень порядочный человек и старательный игрок. Ему пришлось много работать, чтобы повысить свой уровень. Сам он из "Урала" никуда не рвется, хотя время от времени у него появляются предложения. Думаю, у него они еще будут. Поскольку теперь он вызывается в сборную. Но вопрос по нему будет зависеть от позиции руководства.

Что касается его отсутствия в матче с "Крыльями", то тут важно то, как выстроена игра команды. У "Крыльев" же тоже будет отсутствовать лидер – Молло. Но игра у "Урала" и "Крыльев Советов" разная. Самарцы играют от обороны, на контратаках. "Урал" – более атакующая команда», - отметил Тарханов.