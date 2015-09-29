«Порту» – «Челси». Смотреть онлайн

«Челси« отправился в Португалию в роли лидера группы, но позади лишь один тур. При этом, наставник лондонцев Жозе Моуринью не считает свою команду фаворитом на победу в Лиге чемпионов. В «Порту« придерживаются этого же мнения, что португальцы и постараются доказать в сегодняшнем матче.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.