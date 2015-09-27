Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «Ребята, идиоты вы, но никак не Лодыгин»

    Комментатор "НТВ-Плюс" Василий Уткин вступился за голкипера "Зенита" Юрия Лодыгина, который допустил две результативные ошибки в матче против "Спартака" (2:2).

    "Верх некомпетентности говорить об ошибках Лодыгина в матче со "Спартаком". Лодыгин там не ошибался – во всяком случае, в эпизодах с голами. Ошибался он в матче с "Валенсией" – это да, это несомненно. Но у всех бывают плохие дни, а плохой день вратаря всегда выглядит как катастрофа по всем известной причине: его ошибку исправить некому.

    Так вот: ребята, идиоты вы. Но никак не отличный вратарь Юрий Лодыгин. Он что, думаете, по своей воле по штрафной гуляет? Я вот думаю, что по воле Боаша. В "Зените" три опытных вратаря, один даже почти уже избыточно опытный. Был бы Лодыгин хулиган – в субботу играл бы Миша Кержаков или Малафеев. Нет, ребята", - написал Уткин в своем блоге.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2015 18:09
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 28 сентября 2015, 12:18

      Мутный коммент.
      За подружку что ли вступился?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Смит80 28 сентября 2015, 11:49

      Василий, наверное отвлекся , как раз в те моменты когда Юра "бегал-падал-пропускал". Причем и с ЦСКА и в Испании. Или у меня экран ТВ искажает картинку не в пользу Лодыгина! В конце концов во всем виноват АВБ. он забыл в матче со Спартаком веревочку к штанге привязать, чтоб Юрик не "гулял". Не получается у кипера играть по-немецки... Дайте ему нормально играть по-русски.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 28 сентября 2015, 01:11

      Не ожидал такого от Уткина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 28 сентября 2015, 00:21

      Уткин реально превратился в ширпотреб. Противно слушать. Это тело однозначно у кого-то на окладе сидит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      майкл 27 сентября 2015, 22:47

      Вася опять напился

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Aragon555 27 сентября 2015, 21:51

      Че то Вася в последнее время одну хрень несет! Раньше его мнение было для меня авторитетным, а сейчас такое ощущение, что он пьяный всегда и сам не понимает что несет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 > Aragon555 27 сентября 2015, 22:30

      хотел лайк поставить и нечайно наоборот нажал,а так поддерживаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 27 сентября 2015, 21:50

      иди проспись,уткин!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Костянfriend 27 сентября 2015, 21:04

      Лодыгину нужно рыло разбить в профилактических целях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 27 сентября 2015, 21:00

      Без жены и без детей, Вася Уткин - тот ещё Ыксперт!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12311

      Вомбат 27 сентября 2015, 20:49

      Вы, Уткин, гораздо более болельщик Спартака, который мечтает, чтобы Зенит занял место пониже, чем эксперт футбола, который старается давать адекватные оценки.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11