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    Кобелев: «Большой привет РФПЛ»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился своими впечатлениями от матча против самарских "Крыльев Советов" (0:0).

    "Комментировать результат очень тяжело. Было видно, что очень жарко. Хочу сказать большое спасибо ребятам. Мы играли через два дня на третий, два выезда было. Большой привет РФПЛ, тому, кто ставит такие игры. В такую жару через трое суток играть невыносимо.

    Что касается игры, мы больше владели мячом, но много моментов не создали. "Крылья" никакого сюрприза нам не преподнесли - мы знали, что они будут играть от обороны. По такой игре счет объективный - 0:0", - заявил Кобелев в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 16:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +663

      88serega88 27 сентября 2015, 20:50

      Чо то в АНглии не жалуются!!! привыкли что у нас все переносят, неженки

      0
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      Рейтинг: +458

      Йост 27 сентября 2015, 19:00

      В любой команде тренируются по 22-25 футболистов и все они должны быть одного уровня. Должна быть грамотная ротация состава, чтобы ровно и без спадов пройти весь сезон. На счет жары в сентябре - пусть не парит мозги нормальным людям, иначе поставят игру в январе. Время игры определяется по согласованию с лигой ТВ, которая имеет все права на трансляции игр РФПЛ. Так что претензии за плохую игру надо предъявлять самому себе - так будет честнее.....

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 27 сентября 2015, 16:46

      ДА ХВАТИТ ПЛАКАТЬСЯ...У ВАС ЕДИНСТВЕННОЕ ДЕЛО В ЖИЗНИ ФУТБОЛ....И ИГРОКИ ДОЛЖНЫ ХОТЯ ДО 30 ИМ ЖИТЬ ...А НЕ ПО КЛУБАМ ШЛЯТЬСЯ...ТЕМ БОЛЕЕ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ...В ИСПАНИИ ЕЩЁ ЖАРЧЕ

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      Рейтинг: +348

      343443 > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 27 сентября 2015, 18:13

      вот именно что им нужно только бабки большие получать,а на счет игры,то они считают что зачем им напрягаться

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      Рейтинг: +10

      podsolnuh 27 сентября 2015, 16:16

      а что надо раз в месяц играть?

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > podsolnuh 27 сентября 2015, 16:59

      Зачёт)))

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