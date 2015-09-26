Семин: «В моменте с Тигиевым был чистый пенальти»

Главный тернер «Анжи» Юрий Семин прокомментировал ничью в матче десятого тура РФПЛ против «Уфы» (1:1). Наставник считает, что у его команды было игровое преимущество.

«Мы в очередной раз не использовали серию своих хороших моментов, особенно в первом тайме. В одной из атак пропустили гол. В конце мы отыгрались за счет большого давления. Наверное, не хватило каких-то тонких качеств, чтобы забить второй гол, хотя имели полное преимущество», - говорит Семин.

Также тренер «Анжи» высказал претензии к работе судей.

«Я считаю, что был пенальти, когда тяжелую травму получил Тигиев. На мой взгляд, чистый фол внутри штрафной площади».