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    Слуцкий: «Стратегически ничья с «Локомотивом» - не худший результат»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 10-го тура Премьер-лиги против "Локомотива" (1:1).

    "Всегда можно что-то придумать. Сложно сегодня было. Не хватило ресурса, изобретательности, чтобы вскрыть такую глубокую и квалифицированную оборону.

    Панченко? Он заработал пенальти, отыграл достаточно уверенно. До этого забил мячи в двух матчах, поэтому он большой молодец. Понятно, что Еременко - важная фигура для нас. Главное, чтобы у него со здоровьем все было нормально.

    Стратегически ничьи с "Зенитом" и "Локомотивом" - не худший результат. Но он мог бы быть удачнее, судя по нашей игре", - заявил Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 16:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2015, 18:28

      Ну да-в большинстве.................

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    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 26 сентября 2015, 16:54

      опять слуц отчебучил

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