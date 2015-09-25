Герасимец: «Матч с «Зенитом» покажет, что представляет собой «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился своими ожиданиями от игры сине-бело-голубых против московского «Спартака» в 10 туре чемпионата России.

«Матч «Спартак» - «Зенит» — это всегда большое событие, центральный поединок, полный стадион. Эта встреча выносится за скобки турнирной таблицы чемпионата России, и какое бы место ни занимали команды, матч для них всегда будет суперпринципиальным. Борьба «Спартака» и «Зенита» — это противостояние болельщиков, сражение двух разных идеологий. Москвичи хорошо для себя начали сезон, обнадеживающе. Самое главное, что удалось Дмитрию Аленичеву на данный момент, — это вернуть болельщиков на трибуны. Спартаковские поклонники поверили в нового наставника, поддержали его. А футболисты очень тонко это чувствуют, вот и результаты хорошие. Матч с «Зенитом» расставит все по местам, покажет, что представляет собой «Спартак». «Зениту» же в данной ситуации надо только побеждать.

Есть в футболе традиция: игроки против своих родных команд действуют всегда очень хорошо, забивают. Ждем от Артема Дзюбы фееричной игры и голов. Понятно, что его личная мотивация будет запредельной. В этой ситуации футболист способен на многое. Не то, чтобы Артем хотел что-то кому-то доказать — нет. Но против «Спартака» Дзюба должен летать. «Спартак» — команда эмоциональная, особенно через край эмоции у них будут бить в начале матча. Так что «Зениту» нужно внимательно и аккуратно сыграть в стартовом отрезке. Ну а дальше скажется превосходство петербуржцев в классе и мастерстве.

Мне кажется, результаты двух команд в Кубке России говорят в пользу «Зенита». Как ни крути, после победы 7:0 сложно перестроиться. А вот «Зенит», несмотря на победу 3:0, ощутил серьезное сопротивление. Это, конечно, не решающий фактор, но зенитовцы здесь находятся в более выгодном положении», - сказал Герасимец.