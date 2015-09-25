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    Ломбертс: «С сильными командами мы берем очки, со слабыми теряем»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал предстоящую встречу десятого тура РФПЛ со «Спартаком». Футболист считает, что многое решит первый гол.

    «Для нас важно забить первыми. Если это получится, то второй и третий голы ждать себя не заставят. Надеюсь, так и получится», - говорит Ломбертс.

    Кроме того, игрок уверен, что турнирное положение команд не имеет значения перед игрой.

    «Не думаю, что турнирное соседство имеет особое значение. Нужно смотреть в первую очередь на себя. С сильными командами мы берем очки, а с более слабыми – теряем. Нужно же обыгрывать и тех, и других».

    В составе соперника Ломбертс выделил Романа Широкова и Квинси Промеса.

    «Знаю, что в «Спартак» вернулся Широков, который в любой момент может отдать решающий пас. Причем десять передач могут быть неудачными, а одна решит исход встречи. Особенно хочу отметить быстрого Квинси Промеса. В остальном – команда сильна коллективной игрой».

    Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 26 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2015 00:11
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