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    Основной состав «Ростова» отказался лететь на игру Кубка России с «Тосно»

    Основной состав «Ростова» и тренерский штаб клуба отказались полететь на игру 1/16 Кубка России против «Тосно».

    Сообщается, что причиной отказа послужили серьезные задолженности по зарплате. Кроме того, футболисты и тренеры могут бойкотировать также встречу десятого тура РФПЛ против «Кубани», если в ближайшее время финансирование не будет налажено.

    Матч «Тосно» - «Ростов» запланирован на 24 сентября, а игра «Ростов» - "Кубань" должна состояться 28 сентября.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.09.2015 01:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 сентября 2015, 12:05

      Губернатор обещает, а проблема остается. Очень жаль .

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      Рейтинг: +33

      Max-78 23 сентября 2015, 10:34

      Что это за руководство.удачи Ростову,интересный коллектив.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 23 сентября 2015, 10:11

      Грустно такие статьи читать... Хорошая команда теряет интерес к игре.

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 23 сентября 2015, 08:48

      Вот она болячка российского футбола. Вроде бы и страна богатая, и миллиардеров дофига, а своих футбольных Абрамовичей никак не заведем.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 23 сентября 2015, 01:40

      У РОСТОВА... К СОЖАЛЕНИЮ...ПОСТОЯННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ(((

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