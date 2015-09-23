Основной состав «Ростова» отказался лететь на игру Кубка России с «Тосно»

Основной состав «Ростова» и тренерский штаб клуба отказались полететь на игру 1/16 Кубка России против «Тосно».

Сообщается, что причиной отказа послужили серьезные задолженности по зарплате. Кроме того, футболисты и тренеры могут бойкотировать также встречу десятого тура РФПЛ против «Кубани», если в ближайшее время финансирование не будет налажено.

Матч «Тосно» - «Ростов» запланирован на 24 сентября, а игра «Ростов» - "Кубань" должна состояться 28 сентября.