Коста дисквалифицирован на три игры

злостного рецидивиста надо наказывать каждый раз увеличивая дискву, 3 матчи мало, 5 как минимум должно было быть
Нападающий «Челси» Диего Коста получил трехматчевую дисквалификацию.
Причиной наказания стало агрессивное поведение футболиста в матче против «Арсенала», когда Коста провоцировал игроков соперника и вступил с ними в стычку. Инцидент закончился красной карточкой для защитника «канониров» Паулисты. Эта карточка сегодня была отменена решением FA.
Решение по Косте было принято после просмотра видеозаписей.