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    Коста дисквалифицирован на три игры

    Нападающий «Челси» Диего Коста получил трехматчевую дисквалификацию.

    Причиной наказания стало агрессивное поведение футболиста в матче против «Арсенала», когда Коста провоцировал игроков соперника и вступил с ними в стычку. Инцидент закончился красной карточкой для защитника «канониров» Паулисты. Эта карточка сегодня была отменена решением FA.

    Решение по Косте было принято после просмотра видеозаписей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2015 22:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 2 октября 2015, 19:45

      злостного рецидивиста надо наказывать каждый раз увеличивая дискву, 3 матчи мало, 5 как минимум должно было быть

      0
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      Рейтинг: +10

      CheRMA 27 сентября 2015, 21:28

      Надо было побольше дать .. 3 матча для него маловато

      0
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      Рейтинг: +40

      Taga25 26 сентября 2015, 10:07

      Так ему и надо)))

      0
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      Рейтинг: +19

      bentlly 23 сентября 2015, 02:23

      3 матч очень мало надо была мининум 6 матч. Вот российский футбол на боаша 6 матч дисквалиция делать я не знаю где справедливости для боаша

      2
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    • ...
      Рейтинг: +69

      Garri98 22 сентября 2015, 23:52

      Может пора уже заканчивать с этим . Оштрафовать надо клуб и на серьезные бабки. А в первую очередь, самого Маура, что уже в который раз этот клоун безпредельничает , а Маур покрывает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +150

      MadPampers 22 сентября 2015, 23:34

      такие игроки одним своим присутствием на поле портят сам футбол и его имидж

      2
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 22 сентября 2015, 23:09

      А то что петушня пенсионерская всю игру сломала? Этого уже никто не вернет.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +10

      real Madrid vs iker kassi 22 сентября 2015, 23:07

      Хе хе хе

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец 22 сентября 2015, 23:04

      Старый, дерзкий Диего Коста мерзкий

      2
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 22 сентября 2015, 22:46

      И это правильно...

      2
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