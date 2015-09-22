Коста дисквалифицирован на три игры

Нападающий «Челси» Диего Коста получил трехматчевую дисквалификацию.

Причиной наказания стало агрессивное поведение футболиста в матче против «Арсенала», когда Коста провоцировал игроков соперника и вступил с ними в стычку. Инцидент закончился красной карточкой для защитника «канониров» Паулисты. Эта карточка сегодня была отменена решением FA.

Решение по Косте было принято после просмотра видеозаписей.