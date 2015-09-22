С «Шинником» в Кубке будет играть молодежная команда «Кубани»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев принял решение отправить на матч 1/16 Кубка России против «Шинника» молодежную команду.

«Приняли решение отправить молодежную команду, усилившуюся нашими молодыми футболистами, которые к основе привлекаются. Я тоже не еду, будем здесь готовиться. У нас хорошая команда, молодая, она будет биться за результат. Из тех, кто играл со «Спартаком», никто не поехал, куда там, и так всего десять футболистов работают» - рассказал Ташуев.