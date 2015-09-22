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    С «Шинником» в Кубке будет играть молодежная команда «Кубани»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев принял решение отправить на матч 1/16 Кубка России против «Шинника» молодежную команду.

    «Приняли решение отправить молодежную команду, усилившуюся нашими молодыми футболистами, которые к основе привлекаются. Я тоже не еду, будем здесь готовиться. У нас хорошая команда, молодая, она будет биться за результат. Из тех, кто играл со «Спартаком», никто не поехал, куда там, и так всего десять футболистов работают» - рассказал Ташуев.

    Источник: Р-Спорт

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    22.09.2015 21:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 22 сентября 2015, 23:34

      такими темпами скоро кубань снимется с чемпионата

      0
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    • ...
      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 22 сентября 2015, 23:34

      А все из-за смену губера в Крае...новый видимо совсем на спорт забил

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 22 сентября 2015, 22:18

      Бред

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