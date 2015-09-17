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    Колосков поддерживает идею создания третьего еврокубка

    Экс-президент РФС Вячеслав Колосков считает хорошей идею УЕФА о создании третьего еврокубка.

    "Я рад, что руководство УЕФА пришло к такой идее и поддерживаю ее. Чем больше международного общения, тем сильнее будет прогресс футбола. Плюс за счет маркетинга клубы смогут немного заработать. Правда, вряд ли турнир будет пользоваться популярностью. Мы знаем, как долго УЕФА шел к успеху с нынешней Лигой Европы: турнир менял названия, формат, и только сейчас появились спонсоры, интерес у телевидения. А у нового турнира, конечно, популярность будет даже не такой, как у Лиги Европы. Хотя, возможно, в России турнир будет интересен", - заявил Колосков.

    Источник: ТАСС

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    17.09.2015 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +365

      n272nm 17 сентября 2015, 11:15

      В Собянино какие-то странные люди живут. Третий еврокубок им интересен. Копа Дел Соль, не иначе хотят:)))

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