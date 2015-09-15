Мини-футбол. «Зенит-Саратов» нацелился на выход в финальный этап

В офисе Ассоциации мини-футбола России прошла встреча президента АМФР Эмиля Алиева и Министра спорта Саратовской области Александра Абросимова.

– Встреча с президентом АМФР Эмилем Алиевым была посвящена развитию профессионального мини-футбола на территории Саратовской области – рассказал Александр Владимирович. – Мы обсудили перспективы клуба, который смог бы представлять наш регион в Первенстве Высшей лиги. Вы знаете, что в Саратовской области хорошие традиции футбола 5х5, достигались высокие результаты, развивалось юношеское направление. Потом случился небольшой застой, но мы приняли решение возрождать этот вид спорта, и уже в прошлом сезоне «Зенит-Саратов», считаю, достойно смотрелся в первенстве страны.

Встреча с руководством АМФР и была проведена для того, чтобы понять, какая будет ситуация по взносам на новый сезон, по системе проведения соревнований. На 90 процентов я уверен, что мы будем заявляться и бороться в зоне «Центр» за выход в финальный этап.





– Вы совершенно верно отметили, что не только профессиональным мини-футболом славился раньше Саратов. Есть ли какие-то планы по дальнейшему развитию юношеского и массового направления?

– У нас активно действует спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва СДЮШОР №14 «Волга», который руководит Вадим Мингалев. Он привлекает под свои знамена и Первенство России по мини-футболу среди различных возрастов. В прошлом и позапрошлом году эти соревнования с успехом были организованы в Саратове. В областных юношеских состязаниях выступает более 100 команд, проходят турниры по дворовому футболу. Считаю, что это направление в регионе представлено на хорошем уровне – мальчишкам есть куда стремиться, и чего добиваться. Надеюсь, что положительно решится и вопрос с клубом «Зенит-Саратов».



Важно отметить, что в Саратове запланировано строительство дворца мини-футбола, который также сможет принять у себя матчи по гандболу и другим игровым видам спорта. А количество заявленных зрительских мест позволит проводить не только внутрироссийские, но и международные соревнования. Это будет шикарным подарком для любителей спортивного образа жизни города и области.