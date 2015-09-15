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    Сарсания: «Арсенал» хотел взять Кокорина в аренду, что не устроило «Динамо»

    Главный тренер "Атлантаса" Константин Сарсания прокомментировал трансферные слухи вокруг перехода Александра Кокорина в английские клубы. По словам менеджера, "Вест Хэм" не делал официального предложения "Динамо".

    - До предложения не дошло, был только интерес. Был вариант с арендой в "Арсенал", но он не устроил "Динамо".

    - И как на это смотреть? Каждый же день, в принципе, Венгер зовет.

    - Клуб понять можно. Игрок стоит серьезных денег, а здесь есть риск адаптации, риск травмы. Игрок для клуба ключевой, клуб решил, что игрок нужен самим. Потому что в случае аренды клуб не получит ни денег, ни игрока.

    - Почему вдруг такой интерес, почему мы должны верить в "арсеналы"?

    - Потому что игрок качественный. Форвардов на рынке мало, Кокорин известен давно по сборной, по «Динамо». Его европейские скауты знают давно. Имя громкое, репутация неплохая.

    - Почему Кокорина не взял "Зенит"?

    - У игрока было желание и оно осталось – уехать в английскую лигу.

    - Почему бы "Арсеналу" его не взять по трансферу, а не по аренде?

    - Есть предубеждение по россиянам – по их адаптации. У нас, кроме Дениса Черышева, который вырос в Испании, нет игроков в Европе в сильных клубах. Отсюда все и идет.

    - Кто занимался делами Кокорина? Говорят, проходимцы.

    - Никакие не проходимцы. Агент Кристоф Ютто, насколько знаю, получил авторизацию от "Динамо" на ведение переговоров по Кокорину. Он не представлял интересы игрока, это хороший европейский агент.

    - Что Александр должен сделать до зимы, чтобы побороть предубеждение против русских?

    - Играть хорошо. И потом, это была конкретная ситуация с "Арсеналом", они долго выбирают. Венгер колебался и решил сначала посмотреть через аренду. Но это уже "Динамо" не устроило.

    - Вы говорили с Венгером?

    - Да. Разговор был именно о Кокорине.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.09.2015 09:46
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