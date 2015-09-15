Сарсания: «Арсенал» хотел взять Кокорина в аренду, что не устроило «Динамо»

Главный тренер "Атлантаса" Константин Сарсания прокомментировал трансферные слухи вокруг перехода Александра Кокорина в английские клубы. По словам менеджера, "Вест Хэм" не делал официального предложения "Динамо".
- До предложения не дошло, был только интерес. Был вариант с арендой в "Арсенал", но он не устроил "Динамо".
- И как на это смотреть? Каждый же день, в принципе, Венгер зовет.
- Клуб понять можно. Игрок стоит серьезных денег, а здесь есть риск адаптации, риск травмы. Игрок для клуба ключевой, клуб решил, что игрок нужен самим. Потому что в случае аренды клуб не получит ни денег, ни игрока.
- Почему вдруг такой интерес, почему мы должны верить в "арсеналы"?
- Потому что игрок качественный. Форвардов на рынке мало, Кокорин известен давно по сборной, по «Динамо». Его европейские скауты знают давно. Имя громкое, репутация неплохая.
- Почему Кокорина не взял "Зенит"?
- У игрока было желание и оно осталось – уехать в английскую лигу.
- Почему бы "Арсеналу" его не взять по трансферу, а не по аренде?
- Есть предубеждение по россиянам – по их адаптации. У нас, кроме Дениса Черышева, который вырос в Испании, нет игроков в Европе в сильных клубах. Отсюда все и идет.
- Кто занимался делами Кокорина? Говорят, проходимцы.
- Никакие не проходимцы. Агент Кристоф Ютто, насколько знаю, получил авторизацию от "Динамо" на ведение переговоров по Кокорину. Он не представлял интересы игрока, это хороший европейский агент.
- Что Александр должен сделать до зимы, чтобы побороть предубеждение против русских?
- Играть хорошо. И потом, это была конкретная ситуация с "Арсеналом", они долго выбирают. Венгер колебался и решил сначала посмотреть через аренду. Но это уже "Динамо" не устроило.
- Вы говорили с Венгером?
- Да. Разговор был именно о Кокорине.