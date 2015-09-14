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    Моуринью: «После «Челси» - или сборная Англии, или «Арсенал»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассуждает о возможных вариантах продолжения своей карьеры после ухода из клуба.

    «Когда-нибудь я уйду из «Челси», но останусь жить в Лондоне. Здесь есть несколько вариантов для продолжения карьеры: «Фулхэм», «КПР», «Вест Хэм», «Тоттенхэм», сборная Англии, «Арсенал». Из них мне подходят только два: сборная и «Арсенал», - говорит Моуринью.

    В пяти турах АПЛ «Челси» набрал всего четыре балла и может опуститься в зону вылета, если сегодня «Ньюкасл» обыграет «Вест Хэм».

    Источник: Mirror.co.uk

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    14.09.2015 20:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      anton-84 15 сентября 2015, 15:37

      Все,Жозе отработал свой ресурс(шучу конечно,бывает хули ибучее начало)))

      0
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      Рейтинг: +20

      anton-84 15 сентября 2015, 15:35

      Только не Арсенал)))

      0
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 15 сентября 2015, 02:29

      ЗАТРАЛЕЛ!11111!! АЗАХАЗАХЗ!11111

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 сентября 2015, 23:15

      А почему не Тоттенхэм?

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 14 сентября 2015, 23:00

      К другу Арсену)))

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