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    • Серия А. «Эмполи» и «Наполи» разошлись миром и другие результаты

    Серия А. «Эмполи» и «Наполи» разошлись миром и другие результаты

    3-й тур Серии А выдался богатым на счет 2:2. Вслед за «Вероной» и «Торино», которые играли сегодня утром, еще три встречи завершились с этим счетом.
    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур
    Эмполи – Наполи – 2:2 (2:1) Видео
    Голы: 1:0 — Сапонара, 3; 1:1 — Инсинье, 7; 2:1 — Пуччарелли, 18; 2:2 — Аллан, 49.
    Сассуоло – Аталанта – 2:2 (2:1)
    Голы: 0:1 — Пинилья, 13; 1:1 — Маньянелли, 22; 1:2 — Пинилья, 33; 2:2 — Флоро Флорес, 41.
    Палермо – Карпи – 2:2 (2:1)
    Голы: 1:0 — Хильемарк, 6; 1:1 — Витьелло (в свои ворота); 1:2 — Боррьелло, 64; 2:2 — Джурджевич, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 18:10
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