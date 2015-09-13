Серия А. «Эмполи» и «Наполи» разошлись миром и другие результаты

3-й тур Серии А выдался богатым на счет 2:2. Вслед за «Вероной» и «Торино», которые играли сегодня утром, еще три встречи завершились с этим счетом.
Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур
Эмполи – Наполи – 2:2 (2:1) Видео
Голы: 1:0 — Сапонара, 3; 1:1 — Инсинье, 7; 2:1 — Пуччарелли, 18; 2:2 — Аллан, 49.
Сассуоло – Аталанта – 2:2 (2:1)
Голы: 0:1 — Пинилья, 13; 1:1 — Маньянелли, 22; 1:2 — Пинилья, 33; 2:2 — Флоро Флорес, 41.
Палермо – Карпи – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 — Хильемарк, 6; 1:1 — Витьелло (в свои ворота); 1:2 — Боррьелло, 64; 2:2 — Джурджевич, 88.