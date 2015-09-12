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    РФПЛ. ЦСКА и «Зенит» сыграли в ничью

    Восьмой тур стартовал с центрального матча, возможно даже первой половины чемпионата, московский ЦСКА дома разошелся миром с петербургским "Зенитом". Игра выдалась очень напряженной, с обилием желтых карточек и двумя назначенными пенальти. Армейцы быстро захватили приемущество в этой встрече, поведя в два мяча уже к середине первого тайма. Но питерцы, руководимые сегодня Сергеем Семаком, нашли в себе силы отыграться и не позволить красно-синим одержать восьмую победу к ряду.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

    ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 — Ломбертс, 9 (в свои ворота); 2:0 — Думбия, 21; 2:1 — Халк, 38 (с пенальти); 2:2 — Смольников, 88.

    Незабитый пенальти: Дзагоев, 69 (ЦСКА)

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич (А. Березуцкий, 85), Думбия (Миланов, 79).

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Ломбертс, Анюков, Хави Гарсия, Витсель, Данни (Файзулин, 82), Халк, Дзюба, Шатов (Ткачук, 73).

    Предупреждения: Тошич, 38; Дзюба, 41; Вернблум, 44; Гарсия, 52; Гарай, 79; Витсель, 79.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 15:59
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 12 сентября 2015, 21:27

      Где комментарии?

      0
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      Рейтинг: +11222

      alp > Boniel+ 12 сентября 2015, 21:51

      походу все на чемпионат переползли. бомбардир пока недобомбардир.. впервые вижу честно говоря, когда ребрендинг проведен настолько непрофессионально

      2
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 сентября 2015, 19:28

      Во! Локо пока Рубину продувает 2-0! И тут зенитовец постарался.

      0
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      Рейтинг: +74

      краббб 12 сентября 2015, 17:24

      поставил на пендаль перед матчем,т.к.играл цска и выиграл.вот за это респект Гинеру!!!

      1
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 12 сентября 2015, 17:02

      Зенит-ГАВНО!!!ЦСКА-Чемпион!!!П
      росто Дзагоев не очень хорошо пробил!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > CSKA №1 12 сентября 2015, 17:12

      ЦСКА последний раз был чемпионом в 2006 году, Дзагоев пробил хорошо, но, вратарь №1 в России и чемпион страны, Лодыгин не дал мячику залететь в ворота.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      sour12 > CSKA №1 12 сентября 2015, 17:15

      он вообще не пробил...во первых не сильно во вторых почти по центру ворот, такой пенальти не отразить не возможно было.

      1
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      ...
      Рейтинг: +18

      ЦСКА22 > Зенит 2015 12 сентября 2015, 17:34

      А ты про сезоны 2012/2013,2013/2014забыл??

      2
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      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > CSKA №1 12 сентября 2015, 17:50

      ааааааааааааааааааааааааааааха
      хахааххахаааахахахахахаахаххах
      аахахахххаахахахахааххахаахахх
      аххахахахахахаахахахахахахахаа
      хахахахахахахахахахахахахахаха
      хахахахахаххахаххахахахаахахах
      аххааххахахххахаахаахахахахаха
      хахахахаххххаххахахахахахахаха
      ххаххахахаххаххахахахахаахахха
      аха.......................

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      Рейтинг: +19

      bentlly > CSKA №1 12 сентября 2015, 18:04

      Э чувак слиди языком понятно

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > ЦСКА22 12 сентября 2015, 18:25

      Не, не забыл. Только считать команды чемпионом следует тогда, когда титулы эти заслужены, а не просто даны и записаны на бумажке. 2012/2013 г. титул в подарок на юбилей подарили (кстати после того как Спалетти заставили уступить чемпионство и сливать ради этого игры, он и "забил" на всё происходящее, да и в команде бардак начался), а 2013/2014 тоже спорный. ЦСКА в конце чемпионата за уши вытаскивали, судейство было в пользу коней, скандалы забалтывались. Технарь с Динамо левейший. Динамовкие игроки (Ломич) драку затеяли, а наказали Зенит. А игра с ЦСКА с Локо в последнем туре? Так что не совсем заслуженный титул получили. Слуцкий сам не ожидал что ему так повезёт. Играли плохо и чемпионы! Вот в этом сезоне ЦСКА играет хорошо, так ни вопросов, ни скандалов нет. Если бы тогда показывали такую игру как сейчас, так и не сомневался бы никто в справедливости титулов.

      -2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > bentlly 12 сентября 2015, 21:01

      Э чувак давай ям не буду за ним следить,а просто сломаю тебе пасть?Устроит???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      n272nm 12 сентября 2015, 16:41

      Нелепо в матче с конями, давать фору забивая мяч в свою ворота. В любом случае, спасибо команде за волю и яйца. Сдается мне, что Лодыгину и Данни следует посидеть на лавке и переосмыслить сущность реальности :)))) Отдохнуть от суеты малеха. Несмотря на парированный пенальти.И отдельный вопрос к судье. Потому что очень неприятно, когда тридвараз судит в одну сторону. Я понимаю, что судье очень не нравится ставить много пенальти в игре, но если нарушаются правила в штрафной, то нужно ставить пенальти, а не убивать игру. Смешно было слушать блаженного Гусева, который в певром тайме блажил, что Дзюба отмахнулся от Игнашевича, который откровенно держал Артема на глазах у Мешкова. Если это не пенальти, то что это. Я не говорю про снос Смольникова во втором тайме. Зла не хватает!!!

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 > n272nm 12 сентября 2015, 16:52

      Имеется огромное желание схожее с фантазией, чтобы Гинера наконец прихватили на договоре с судьей, ведь его беспредел продолжается уже более 15 лет. Незабвенный Петтай, пенальти в каждом матче, примеров масса и никакой мсти... Достал этот деятель...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      ЦСКА22 > n272nm 12 сентября 2015, 17:16

      Ты о чем?посмотри ещё раз повтор,и где там отмашка,там удар локтем

      2
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      Рейтинг: +18

      ЦСКА22 > n272nm 12 сентября 2015, 17:21

      Ты о чем?посмотри повтор,где там отмашка?там преднамеренным удар локтем.это прямая красная.армейцев подвела реализация

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > ЦСКА22 12 сентября 2015, 17:30

      Правильно и сделал что отмахнулся. Локтем задел Игнашевича, который откровенно висел на Артёме, случайно, а вот самого Сергея нужно было наказать и ставить пенальти. Хоть счёт и ничейный, но кони игру проиграли.

      -3
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      Рейтинг: +18

      ЦСКА22 > Зенит 2015 12 сентября 2015, 17:38

      Зенит должен саться кипетком что одно очко увез.у зенита кроме удара хулка со штрофного который даже в регбийные ворота не попал вспомнить нечего

      3
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > ЦСКА22 12 сентября 2015, 19:21

      Вообще то счёт 1-3 в пользу Зенита, правда Ломбертс не в те ворота случайно попал. Так что кипяток это ваша участь, да и арбитру своему премию не забудьте выдать. Зенит выиграл эту игру по всем статьям.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Зенит 2015 12 сентября 2015, 21:08

      (((Да ты оптимист,ну и к тому же еще и дурачок
      (((Ахахаха

      1
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Boniel+ 12 сентября 2015, 16:38

      Всегда считал Дзагоева не надежным игроком, и в очередной раз убедился в своей правоте.Забей пенальти и ты герой!А теперь будут плевать в след и будут правы.

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Boniel+ 12 сентября 2015, 16:45

      На то это и пенальти. Их, или забивают, или нет. Дагоев пробил хорошо, а вот Лодыгин, вратарь №1 в России, был на высоте. Плевать в след Алану нужно не за не забитый пендаль, а за его язык.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > Boniel+ 12 сентября 2015, 17:17

      сколько ты будешь пеналей забивать пробегая за 90 минут по 12 км и давая очень много точных гениальных пасов....сиди в интернете и не вякай.

      1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ > sour12 12 сентября 2015, 21:11

      Не умеешь не берись.Сейчас смотрю АПЛ,играют МЮ и Ливерпуль.Посмотри,как нужно бить пенальти.Я смотрю футбол 65лет и видел разное...,но помню слова Всеволода Михайловича Боброва,игрок основного состава,если не забивает пенальти в основное время будет на тренировках отрабатывать этот элемент по два часа после окончания тренировки.Вот это школа!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12310

      Вомбат 12 сентября 2015, 16:28

      На самом деле команды сыграли хорошо, а ошибки были из-за нервов у обеих. Судья ошибался в обе стороны, но судил непредвзято. Главное - что ЦСКА рискнул, чувствуя слабость Зенита (уже слегка разваленного из-за деструктивной позиции АВБ) сыграть с нашей командой первым номером. И это не сработало, хотя вначале все складывалось для коней идеально. Сыграл бы ЦСКА от обороны - победил бы, 100%. Теперь прогноз на сезон - если вовремя уберут АВБ, Зенит будет бороться за золото. Если не уберут - будет бороться за серебро и не факт, что получит его.

      2
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 > Вомбат 12 сентября 2015, 16:36

      Здесь как в игре, 50 на 50. АВБ лучше Спала и Адвокаата вместе взятых, но и набор игроков другой. Лучше Морозова никого не было, хотя это моё субъективное мнение. И кого Вы хотите видеть у руля Зенита?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 > Вомбат 12 сентября 2015, 16:39

      Вомбат, ты извини, но видимо ты смотрел матч по радио если говоришь, что Мешков судил не предвзято. Тут без очков был виден значительный крен в конскую пользу. Все столкновения, в пользу коней, не данная карточка Тошичу, не назначенный пенальти на Смольникове и т.д. и т.п.... Смотри в следующий раз по ТВ или на стадионе

      -2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 > monkey1958 12 сентября 2015, 16:39

      А если Гончаренко ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 > mik1954 12 сентября 2015, 16:46

      Есть опаска,что с командой не справится. При АВБ хоть играть начали(Увы не каждый матч), климат в команде вроде улутшился...

      0
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      ...
      Рейтинг: +55

      JendosParavoz > Вомбат 13 сентября 2015, 23:59

      Очень адекватный коммент.
      Первый от зенитчика, сколько читаю тему, респект!
      По игре армейцы были чуууток ближе к победе. И это факт.
      Мир всем.

      0
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 12 сентября 2015, 16:23

      как они будет играть ЧЕ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > ЦСКА 2015-2016 12 сентября 2015, 16:39

      Кто они?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 > Зенит 2015 12 сентября 2015, 16:48

      ))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 12 сентября 2015, 16:21

      Судейство без комментариев. Правда вопрос: почему судья отворачивался в паре-тройке моментов? Но это игра и спасибо командам за зрелищный матч!

      0
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      Рейтинг: +19

      bentlly > monkey1958 12 сентября 2015, 16:23

      Не был сегодня зрелищный матч, а был самый худших цетралный матч просто жалко время.....

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      ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 > bentlly 12 сентября 2015, 16:29

      Я и говорю, судейство без комментария.

      1
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      Рейтинг: +19

      bentlly > monkey1958 12 сентября 2015, 17:23

      Да судья портил игра. Надо жестокий закона для судья, после такого матч надо жёсткого наказывать надо обязательно потом будет резултать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 сентября 2015, 16:19

      Всех в ЛЧ порвут,определенно

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