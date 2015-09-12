РФПЛ. ЦСКА и «Зенит» сыграли в ничью

Восьмой тур стартовал с центрального матча, возможно даже первой половины чемпионата, московский ЦСКА дома разошелся миром с петербургским "Зенитом". Игра выдалась очень напряженной, с обилием желтых карточек и двумя назначенными пенальти. Армейцы быстро захватили приемущество в этой встрече, поведя в два мяча уже к середине первого тайма. Но питерцы, руководимые сегодня Сергеем Семаком, нашли в себе силы отыграться и не позволить красно-синим одержать восьмую победу к ряду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур

ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 — Ломбертс, 9 (в свои ворота); 2:0 — Думбия, 21; 2:1 — Халк, 38 (с пенальти); 2:2 — Смольников, 88.

Незабитый пенальти: Дзагоев, 69 (ЦСКА)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум Дзагоев, Муса, Еременко, Тошич (А. Березуцкий, 85), Думбия (Миланов, 79).

Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Ломбертс, Анюков, Хави Гарсия, Витсель, Данни (Файзулин, 82), Халк, Дзюба, Шатов (Ткачук, 73).

Предупреждения: Тошич, 38; Дзюба, 41; Вернблум, 44; Гарсия, 52; Гарай, 79; Витсель, 79.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).