Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оздоев: «Сейчас можно три матча выиграть, и ты уже наверху»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от матча восьмого тура РФПЛ с «Локомотивом». Игрок отметил, что для него встреча с бывшей командой не будет принципиальной, однако, как и в матчах с другими соперниками, футболист готовится сыграть на сто процентов.
    "Будет ли для меня матч против «Локомотива» принципиальным? Нет, не будет. Наверно хотелось что-то доказать в первом матче против «Локомотива» после моего перехода. А сейчас с каждой командой, будь то «Локомотив» или какая-то другая, я всегда готовлюсь сыграть на сто процентов. Да, сейчас «Локомотив» занимает второе место в таблице, но у них всегда хороший старт. Помню, все годы, сколько я там играл, команда всегда хорошо начинала. Но я всегда говорю, что смотреть в таблицу нужно после финального свистка в матче последнего тура. А сейчас можно три матча выиграть, и ты уже наверху", - сказал Оздоев.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2015 10:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 12 сентября 2015, 16:23

      ЦСКА отдал игру. 11метровый профик должен и обязан забивать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11