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    • Промес: «Неудачи сборной стали большим ударом для всей Голландии»

    Промес: «Неудачи сборной стали большим ударом для всей Голландии»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал последние неудачи сборной Голландии. Напомним, оранжевые потерпев поражения от Исландии и Турции имеют небольшие шансы пробиться на финальный турнир Еро-2016.

    – Последняя неделя тем временем вышла для вас не самой лучшей...

    – Да уж. Со сборной мы потерпели два крайне тяжелых поражения. Я очень разочарован. Да и осадок остался. Наши неудачи стали большим ударом для всей Голландии и остается только сожалеть, что все не сложилось по-другому.

    – Поражение от Турции – самое чувствительное в вашей карьере?

    – Да. Возможно. Одно из самых – точно. Теперь мы можем не поехать на Eвро. Если сборной Голландии не будет на континентальном первенстве... Даже не знаю, что сказать. Это станет кошмарным разочарованием.

    – От голландской прессы досталось и вам. Журналисты опубликовали статистическую заметку, в которой называют вас едва ли не символом поражений. Во всех шести матчах с вашим участием сборная проиграла.

    – Да, я читал об этом. Что тут можно сказать? Очень обидно и неприятно, но это ведь просто статистика. Я еще молодой футболист, не всегда прохожу в основу. Если люди смотрели матчи, они заметили, что у меня толком и не было возможностей помочь партнерам. Играл бы каждый раз по 90 минут – тогда да, еще можно было говорить о чем-либо. Но я же в лучшем случае выходил на тайм! Так что конкретно по этому поводу я не переживаю. Да и повторюсь – правильнее всего оставить поражения позади.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2015 06:34
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