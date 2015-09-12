Промес: «Неудачи сборной стали большим ударом для всей Голландии»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал последние неудачи сборной Голландии. Напомним, оранжевые потерпев поражения от Исландии и Турции имеют небольшие шансы пробиться на финальный турнир Еро-2016.

– Последняя неделя тем временем вышла для вас не самой лучшей...

– Да уж. Со сборной мы потерпели два крайне тяжелых поражения. Я очень разочарован. Да и осадок остался. Наши неудачи стали большим ударом для всей Голландии и остается только сожалеть, что все не сложилось по-другому.

– Поражение от Турции – самое чувствительное в вашей карьере?

– Да. Возможно. Одно из самых – точно. Теперь мы можем не поехать на Eвро. Если сборной Голландии не будет на континентальном первенстве... Даже не знаю, что сказать. Это станет кошмарным разочарованием.

– От голландской прессы досталось и вам. Журналисты опубликовали статистическую заметку, в которой называют вас едва ли не символом поражений. Во всех шести матчах с вашим участием сборная проиграла.

– Да, я читал об этом. Что тут можно сказать? Очень обидно и неприятно, но это ведь просто статистика. Я еще молодой футболист, не всегда прохожу в основу. Если люди смотрели матчи, они заметили, что у меня толком и не было возможностей помочь партнерам. Играл бы каждый раз по 90 минут – тогда да, еще можно было говорить о чем-либо. Но я же в лучшем случае выходил на тайм! Так что конкретно по этому поводу я не переживаю. Да и повторюсь – правильнее всего оставить поражения позади.