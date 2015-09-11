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    Билялетдинов: «Отставка? Мне нечего комментировать»

    Экс-тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал свою отставку из казанского клуба.

    "Если объявили (о расторжении контракта), то объявили, мне здесь комментировать нечего. В моих планах поправить здоровье, вылечить зубы. А параллельно не буду афишировать, где я, с кем веду переговоры, это пока оставлю без комментариев. Надеюсь, что в этой ситуации, все будет цивилизованно", - заявил Билялетдинов.

    Напомним, сегодня генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев сообщил, что контракт с Билялетдиновым был разорван по соглашению сторон.

    Источник: Р-Спорт

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    11.09.2015 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Юный футболист 11 сентября 2015, 14:05

      Не разорван, а расторгнут!!!

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