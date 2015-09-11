Билялетдинов: «Отставка? Мне нечего комментировать»

Экс-тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал свою отставку из казанского клуба.

"Если объявили (о расторжении контракта), то объявили, мне здесь комментировать нечего. В моих планах поправить здоровье, вылечить зубы. А параллельно не буду афишировать, где я, с кем веду переговоры, это пока оставлю без комментариев. Надеюсь, что в этой ситуации, все будет цивилизованно", - заявил Билялетдинов.

Напомним, сегодня генеральный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев сообщил, что контракт с Билялетдиновым был разорван по соглашению сторон.