Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» поставлена задача завоевать медали

    Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сысоев озвучил задачу клуба на текущий сезон.

    «Говоря о команде, хочется отметить работу Андрея Кобелева, главного тренера, который приступил к работе за неделю до старта сезона и сразу же выстроил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные приоритеты, которые были рассмотрены на Совете директоров 9 июля, были одобрены. Результаты вы видите. Главное для Андрея Кобелева – это мотивация игроков, их желание играть за московское «Динамо». Это ставится во главу угла.

    Если говорить об общественном резонансе, то он понятен, ведь это первый прецедент подобного рода, не только в России, но и в Европе, когда клуб исключают из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Это рождает много искажeнной информации. «Динамо» было, есть и будет. Команда работает в штатном режиме, финансовая деятельность обеспечена.

    Задача нашей команды – завоевание медалей. Это решение, которое принято единодушно всем руководством клуба», – подчеркнул Сысоев.

    На данный момент клуб занимает шестое место в таблице РФПЛ, имея в своем активе 12 очков. Отставание от идущего третьим «Зенита» составляет 3 очка.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      yellowbarmaley 11 сентября 2015, 01:51

      Иванова верните!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 сентября 2015, 21:16

      " Это решение, которое принято единодушно всем руководством клуба"....Даааа....а потом единодушно будете придумывать текст оправдания для болельщиков....)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      aviator117 10 сентября 2015, 19:01

      Давно пора!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Алекс К 10 сентября 2015, 18:33

      Да бред просто.
      Какие медали?
      Побороться за евро зону, и то успех будет.
      Опять фантастов набрали в руководство.
      Когда уже адекватные люди будут у нас?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Алекс К 10 сентября 2015, 18:38

      Спартак 13 лет без медалей чтоб знали а вы тут про динамо впихиваете

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Алекс К > dante_voorhees 10 сентября 2015, 18:48

      Чего?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11