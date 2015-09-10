«Динамо» поставлена задача завоевать медали

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сысоев озвучил задачу клуба на текущий сезон.

«Говоря о команде, хочется отметить работу Андрея Кобелева, главного тренера, который приступил к работе за неделю до старта сезона и сразу же выстроил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные приоритеты, которые были рассмотрены на Совете директоров 9 июля, были одобрены. Результаты вы видите. Главное для Андрея Кобелева – это мотивация игроков, их желание играть за московское «Динамо». Это ставится во главу угла.



Если говорить об общественном резонансе, то он понятен, ведь это первый прецедент подобного рода, не только в России, но и в Европе, когда клуб исключают из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Это рождает много искажeнной информации. «Динамо» было, есть и будет. Команда работает в штатном режиме, финансовая деятельность обеспечена.



Задача нашей команды – завоевание медалей. Это решение, которое принято единодушно всем руководством клуба», – подчеркнул Сысоев.

На данный момент клуб занимает шестое место в таблице РФПЛ, имея в своем активе 12 очков. Отставание от идущего третьим «Зенита» составляет 3 очка.