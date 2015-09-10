Неценко: «С приходом Слуцкого у нас появилась команда»

Комментатор телеканала «Россия 2» и ведущий радио «Маяк» Александр Неценко после матча сборной России с Лихтенштейном (7:0) пришел к выводу, что Леонид Слуцкий заметно отличается от своего предшественника Фабио Капелло у руля национальной команды.

«Я лично уважаю заслуги Капелло в клубном футболе, но нужно оценивать по серьезному. И работа в национальных сборных для итальянца все же не сложилась. Пример Англии, пример России показательны. Особенно, если мы говорим об игре нашей команды и о тех результатах, которые она показывала в последнее время. Было чувство безнадежности. И очевидно, что здесь сборная России получила некоторый новый импульс.

Что изменилось в сборной с приходом Леонида Слуцкого? Он смог подобрать лучших игроков на данный момент и встроить их в игру команды. И самое главное – найти им оптимальную схему.

Что делал Фабио Капелло? Перестроиться не сумел, был догматиком, делал так, что приглашал футболистов под свое видение игры, под свою схему. И не важно, подходила ли эта схема футболистам или нет. Все равно не удавалось и этих людей встроить, и, соответственно, никто не получал удовольствия.

Слуцкий эту ситуацию изменил. Слуцкий показал сборной, что в ней можно играть, можно играть хорошо, можно наслаждаться футболом. И самое главное – показал футболистам, что там можно творить. Поэтому они и раскрепостились, два матча подряд они бежали вперед. Они хотели доказать и себе, что они могут играть, и, самое главное, они показывали, что играть в сборной – это престижно, это круто.

Еще одно изменение, которое появилось в сборной при Леониде Слуцком – постоянные подсказки, которые он давал на скамейке запасных во время матча. И вот здесь стало понятно почему тренер должен разговаривать с командой на одном языке. Все 90 минут Слуцкий подгонял команду, заставлял ее работать, открываться тех, кто без мяча, делать точные передачи. И это очень сильно влияло на команду. Потому-что подсказ на родном-могучем в этом смысле гораздо более выгоден, чем итальянские «Bellissimo» или «Molto Bene», которые не слышны российскому сердцу, они ему просто чужды.

И все это укладывается в одно важное следствие: у нас появилась команда. Она была заметна на протяжении двух матчей. И Леонид Слуцкий показал, что можно в этой команде получать удовольствие, играть здорово в футбол, а не отбывать повинность, как было до этого», – считает Неценко.

Полностью узнать мнение комментатора о матче Лихтенштейна и России можно тут.