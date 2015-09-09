Бышовец: «При Капелло мы тоже обыграли Лихтенштейн и показали очень хороший футбол со шведами»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своем впечатлении от дебюта Леонида Слуцкого на посту главного тренера сборной России.

«Взяла бы сборная России шесть очков при Капелло с командами Швеции и Лихтенштейна? Это, конечно, риторический вопрос. Не стоит переоценивать ситуацию. Да, последняя победа очень приятная, но это вполне естественна для нашей сборной. При Капелло наша дружина обыграла сборную Лихтенштейна и показала на выезде очень хороший футбол со шведами.

Однако отмечу, что при Слуцком у нашей команды появилась мобильность, а также улучшилось моральное состояние игроков. Кроме того, на сборной России сказалось удачное стечение обстоятельств: скандинавы проиграли два матча подряд. Я доволен шестью очками, которые набрала команда. В оставшихся двух матчах подопечные Слуцкого обязаны сыграть спокойно, правильно оценить соперника и выйти в финальную часть Чемпионата Европы», - заявил Бышовец.