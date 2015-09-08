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    Семенов: «В матче с Швецией здорово помогли болельщики»

    Защитник грозненского «Терека» Андрей Семенов, вызывавшийся сборную России при Фабио Капелло, поделился своими впечатлениями от игры национальной команды при новом тренере.

    – В оставшихся трех матчах нужно брать максимальное количество очков и надеяться на неудачную игру Швеции, чтобы попасть на чемпионат Европы напрямую. А слабых соперников сейчас нет, просто так очки никто не отдаст.

    Какие новшества внес, на ваш взгляд, Леонид Слуцкий в игру сборной?

    – Заметно, что сборная стала раскрепощенней, появились креативные ходы. Ну и болельщики, конечно, помогли здорово в матче с Швецией. Все это вместе помогло сделать нужный результат.

    Свой невызов в сборную на эти осенние игры расцениваете, как знак того, что Леонид Слуцкий доверяет в центре обороны хорошо известной ему по ЦСКА связке Игнашевич – Березуцкий?

    – Абсолютно нет. Я могу предъявлять претензии только к себе. При должном отношении к себе, я заслужу вызов в сборную, у меня все впереди.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    08.09.2015 18:04
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    Комментарии (2)
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    Exodus
    1441734550
    В 88 году на тов. матче с Францией было 100 тысяч.
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    ologreds
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