Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Тарханов: «Жду появления на поле Ерохина в матче с Лихтенштейном»

    Тарханов: «Жду появления на поле Ерохина в матче с Лихтенштейном»

    Советник президента «Урала», в прошлом главный тренер команды Александр Тарханов рассказал о своих ожиданиях от матча сборной России против сборной Лихтенштейна.

    «Я жду появления на поле Александра Ерохина в матче с Лихтенштейном. Вряд ли он выйдет в основном составе, ведь Сергей Семак заявил, что будет играть тот же состав, который выиграл у шведов. Если события будут развиваться в нашу сторону, то Ерохин может выйти на замену. Конечно, хочется посмотреть на него на уровне сборной России.

    Ну и жду, что Фeдор Смолов выйдет на поле. Мне кажется, что Россия уверенно обыграет Лихтенштейн со счeтом 3:0», – рассказал Тарханов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2015 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    bset
    1441723639
    Мы появления Базелюка так и не дождались...
    Ответить
    Raulya
    1441728555
    И я жду, интересный игрок...
    Ответить
    ologreds
    1694997218
    numo441712
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+