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    • Быстров: «Капелло подарил те очки Австрии из-за своих нелепых ходов»

    Быстров: «Капелло подарил те очки Австрии из-за своих нелепых ходов»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился своим мнением о шансах сборной России на выход в финальную часть Евро-2016.

    «Сейчас шведы не выиграют у Астрии, Россия обыграет Лихтенштейн – и тогда уже сборная Швеции будет смотреть нам в спину. Австрия – хорошая команда, но и мы должны были проходить ее в прошлом туре, если бы не нелепые ходы прежнего главного тренера. Капелло, можно сказать, просто подарил те очки австрийцам», – заявил Быстров.

    Напомним, матч Россия – Австрия закончился минимальной победой гостей.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.09.2015 09:14
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    Комментарии (5)
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    Miha
    1441693924
    А игроки значит не при чем? Ходили по полю пешком!
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    tiamo_INTER
    1441696535
    А ты чист как вода)))
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    Nesterenko
    1441715093
    Тогда все подарили очки, не только тренер но и игроки. Все виноваты, вообще не увидел, что сборная кардинально изменилась при Слуцком. Стиль только похож на ЦСКА, в такой расстановке Касаеву к сожалению места никогда не будет. А скорости вообще не было, наши не хотя бегать, непонятно только почему!!
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    ologreds
    1694997220
    numo441672
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