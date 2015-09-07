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Евро-2016. Германия одолела Шотландию и другие результаты

7 сентября 2015, 23:39
6

Завершился очередной игровой день в группе D отборочного турнира к Евро-2016.

Сборная Германии в непростом поединке обыграла шотландцев. Счет на 18-й минуте открыл Томас Мюллер, однако уже через десять минут Матс Хуммельс голом в свои ворота восстановил равновесие. Его ошибку исправил все тот же Мюллер, снова выведший свою команду вперед на 34-й минуте. Но еще до перерыва шотландцы отыгрались вновь: забил МакАртур. На старте второго тайма третий гол немцев забил Гюндоган, и этот мяч стал победным.

В других матчах Польша разгромила Гибралтар, а Ирландия обыграла Грузию.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа D. 8-й тур.

Шотландия – Германия 2:3 (2:2) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Мюллер, 18; 1:1 – Хуммельс (в свои ворота), 28; 1:2 – Мюллер, 34; 2:2 – МакАртур, 43; 2:3 – Гюндоган, 54.

Ирландия – Грузия 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Уолтерс, 69.

Польша – Гибралтар 8:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Грошицки, 8; 2:0 – Грошицки, 15;3:0 – Левандовски, 18; 4:0 – Левандовски, 29; 5:0 – Милик, 56; 6:0 – Блащиковски (с пенальти), 59; 7:0 – Милик, 72; 8:0 – Капустка, 74; 8:1 – Гослинг, 87.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (6)
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Fc Bayern Munchen Fan
1441658623
С победой болельщиков Германии! Матч выдался валидольный
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antoiy0000
1441659250
Зачем допускают такие команды, как Гибралтар ?
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