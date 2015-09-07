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    Евро-2016. Германия одолела Шотландию и другие результаты

    Завершился очередной игровой день в группе D отборочного турнира к Евро-2016.

    Сборная Германии в непростом поединке обыграла шотландцев. Счет на 18-й минуте открыл Томас Мюллер, однако уже через десять минут Матс Хуммельс голом в свои ворота восстановил равновесие. Его ошибку исправил все тот же Мюллер, снова выведший свою команду вперед на 34-й минуте. Но еще до перерыва шотландцы отыгрались вновь: забил МакАртур. На старте второго тайма третий гол немцев забил Гюндоган, и этот мяч стал победным.

    В других матчах Польша разгромила Гибралтар, а Ирландия обыграла Грузию.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа D. 8-й тур.

    Шотландия – Германия 2:3 (2:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Мюллер, 18; 1:1 – Хуммельс (в свои ворота), 28; 1:2 – Мюллер, 34; 2:2 – МакАртур, 43; 2:3 – Гюндоган, 54.

    Ирландия – Грузия 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уолтерс, 69.

    Польша – Гибралтар 8:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Грошицки, 8; 2:0 – Грошицки, 15;3:0 – Левандовски, 18; 4:0 – Левандовски, 29; 5:0 – Милик, 56; 6:0 – Блащиковски (с пенальти), 59; 7:0 – Милик, 72; 8:0 – Капустка, 74; 8:1 – Гослинг, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 23:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25

      antoiy0000 7 сентября 2015, 23:54

      Зачем допускают такие команды, как Гибралтар ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > antoiy0000 8 сентября 2015, 08:14

      Согласен. Сначала бы провели мини турнир для всех карликов, а, к примеру 2 лучшие команды, допустили бы до отборки.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > richi 8 сентября 2015, 08:57

      Затем, чтобы жители маленьких стран тоже могли у себя дома увидеть лучших футболистов Европы. И порадоваться за ребят из своего двора, которые иногда могут забить гол самому Буффону или Кзасильясу. Футбол ведь для зрителей, не т

      0
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      ...
      Рейтинг: +3

      Fc Bayern Munchen Fan > richi 8 сентября 2015, 09:41

      Но так повысятся шансы Русландии ибо они любят вылетать от всяких Кировский,Гиброалтаров и прочих Лихтенштейнов

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Старый Пью 8 сентября 2015, 11:18

      Нет. Футбол это соревнование с целью выявить сильнейшего, и оно проводится не зависимо от наличия зрителей.

      0
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      Рейтинг: +3

      Fc Bayern Munchen Fan 7 сентября 2015, 23:43

      С победой болельщиков Германии! Матч выдался валидольный

      -1
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