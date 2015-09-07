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    «Рубин» не будет объявлять имя нового тренера до матча с «Локомотивом»

    Пресс-служба "Рубина" отказалась комментировать информацию об интересе казанского клуба к главному тренеру "Газовика" Роберту Евдокимову.

    "У нас нет никакой информации по поводу Едокимова. Поэтому комментировать что-либо сейчас бессмысленно. Скорее всего, до матча с "Локомотивом" никаких официальных назначений не произойдет", - сообщили в пресс-службе клуба.

    Напомним, ранее в отставку был отправлен Ринат Билялетдинов. СМИ называют претендентами на должность главного тренера команды Роберта Евдокимова и Виктора Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2015 17:37
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 7 сентября 2015, 23:11

      Тяжело будет с таким Рубином

      0
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    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 7 сентября 2015, 18:12

      Шило на мыло

      0
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