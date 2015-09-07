«Рубин» не будет объявлять имя нового тренера до матча с «Локомотивом»

Пресс-служба "Рубина" отказалась комментировать информацию об интересе казанского клуба к главному тренеру "Газовика" Роберту Евдокимову.

"У нас нет никакой информации по поводу Едокимова. Поэтому комментировать что-либо сейчас бессмысленно. Скорее всего, до матча с "Локомотивом" никаких официальных назначений не произойдет", - сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее в отставку был отправлен Ринат Билялетдинов. СМИ называют претендентами на должность главного тренера команды Роберта Евдокимова и Виктора Гончаренко.