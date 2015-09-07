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    В «Газовике» опровергли информацию об уходе Евдокимова в «Рубин»

    В оренбургском "Газовике" опровергли информацию о том, что главный тренер команды Роберт Евдокимов является основным кандидатом на аналогичную должность в казанском "Рубине".

    "Сегодня у нас матч, поговорить с тренером до него не представляется возможным. Информацией о том, что Евдокимов рассматривается в качестве будущего наставника "Рубина", я не обладаю. У тренера контракт с нашим клубом по май 2016 года, то есть до конца сезона", - заявил пресс-атташе "Газовика" "Событиям".

    Напомним, Ринат Билялетдинов официально пока не ушел из "Рубина", но тренировочным процессом уже не руководит. Ранее "События" сообщали, что казанский клуб возглавит Виктор Гончаренко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 13:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +923

      eaguar 7 сентября 2015, 15:59

      Зачем лучшему тренеру ФНЛ идти в клуб который вот вот в ФНЛ окажется .

      1
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      Рейтинг: +67

      persuha 7 сентября 2015, 14:10

      да проще Карадениза тренером поставить чем какого дублерщика звать, руководители РУБИНА - хорош народ смешить уже!!!

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