В «Газовике» опровергли информацию об уходе Евдокимова в «Рубин»

В оренбургском "Газовике" опровергли информацию о том, что главный тренер команды Роберт Евдокимов является основным кандидатом на аналогичную должность в казанском "Рубине".

"Сегодня у нас матч, поговорить с тренером до него не представляется возможным. Информацией о том, что Евдокимов рассматривается в качестве будущего наставника "Рубина", я не обладаю. У тренера контракт с нашим клубом по май 2016 года, то есть до конца сезона", - заявил пресс-атташе "Газовика" "Событиям".

Напомним, Ринат Билялетдинов официально пока не ушел из "Рубина", но тренировочным процессом уже не руководит. Ранее "События" сообщали, что казанский клуб возглавит Виктор Гончаренко.