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    • Нигматуллин: «Кузьмина в свое время называли вторым Хлестовым»

    Нигматуллин: «Кузьмина в свое время называли вторым Хлестовым»

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «Бомбардиром» высказал удивление, что защитник «Рубина» Олег Кузьмин так долго ожидал вызова в национальную сборную.

    «Удивительно, что защитник, которого я помню еще шестнадцатилетним, выступающим за дубль «Спартака», только сейчас смог сыграть свой первый матч за сборную России. Его в свое время называли вторым Хлестовым. Несколько разочарован, что в нем рассмотрели потенциал лишь сейчас. Он очень надежный защитник и человек. Следует отметить и Леонида Викторовича, что не забыл Кузьмина и привлек его к национальной команде», – сказал Нигматуллин.

    Полный текст интервью Нигматуллина читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 11:05
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    Комментарии (2)
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    Sanzhakov
    1441621536
    По мне так Калешин по сильнее
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    ologreds
    1694997226
    numo441573
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