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    • Текстовая трансляция матча Шотландия – Германия – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча Шотландия – Германия – на «Бомбардире»

    Поражение в Грузии отбросило шотландцев на четвертое место в турнирной таблице, но для команды Гордона Стракана еще ничего не потеряно. Задача британцев предельно ясна. Необходимо выиграть две доманих встречи против Германии и Польши ( про выездную игру с Гибралтаром не хочется даже рассуждать) – и путевка во Францию практически гарантирована. Но как обыграть набравших неплохую форму чемпионов мира шотландцы вряд ли знают. Бундестим не заметил на своем пути сборную Польши и одержав уверенную победу впервые в этом отборе вышел на первое место, которое отдавать никому не собирается. К тому же сама игра шотландцев в Грузии оставила гнетущее впечатление, команда за всю игру считаное количество раз угрожала воротам хозяев и потерпела вполне заслуженное поражение.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Шотландия – Германия. Комментировать для вас матч будет Андрей Ковалев. Начало встречи в 21:45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 20:08
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