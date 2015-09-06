Евро-2016. Итальянцы с трудом одолели болгар

Сборная Италии нанесла поражение Болгарии в поединке 8-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.
Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в первом тайме Даниэле Де Росси, реализовавшим 11-метровый удар.
Отметим, что заканчивали встречу команды в формате 10 на 10, причем у итальянцев был удален Де Росси.
Евро-2016. Отборочный раунд. Группа Н. 8-й тур
Италия — Болгария — 1:0 (1:0) текстовый онлайн матча
Гол: 1:0 – де Росси, 6 (с пенальти)
Удаления: Де Росси, 54 (Италия). Мицански, 55 (Болгария)