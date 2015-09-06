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    Блинд не думает об уходе из сборной Голландии

    Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд призвал подопечных не опускать руки после поражения в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Турции.

    «У нас по-прежнему достаточно шансов на выход на чемпионат Европы, – приводит слова Блинда NOS. – Другое дело, что теперь это зависит уже не от нас, что плохо. Но не стоит забывать, что сборной Турции еще предстоят встречи с Исландией и Чехией. Что касается меня, то об отставке я пока не думаю, это дело десятое».

    Напомним, в итоге голландцы уступила туркам со счетом 0:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 22:22
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    Комментарии (2)
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    uisumasu
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    жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
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