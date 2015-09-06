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    Евро-2016. Норвежцы одолели Хорватию, возглавив группу H

    Сборная Норвегии переиграла команду Хорватии в матче 8-го тура отборочного раунда чемпиоанта Европы 2016 года.

    Встреча завершилась со счетом 2:0, что позволило скандинавской дружине возглавить турнирную таблицу группы H.

    Отметим, что один из голов в ворота своей сборной забил защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука.

    В еще одном поединке группы Мальта дома сыграла вничью с Азербайджаном.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа H. 8-й тур.

    Норвегия — Хорватия — 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Бергет, 51. 2:0 — Чорлука, 69 (в свои ворота)

    Мальта – Азербайджан – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Амиркулиев, 36. 1:1 – Мифсуд, 55. 2:1 – Эффионг, 71. 2:2 – Амиркулиев, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 21:16
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