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    • Текстовая трансляция матча Италия – Болгария – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча Италия – Болгария – на «Бомбардире»

    Сегодня один из ключевых дней для распределения путевок во Францию в группе «Н».Болгары отстают от своего будущего соперника и от сборной Хорватии на семь очков, и в случае успеха могут вмешаться в борьбу за третье место. Итальянцы вместе с хорватами делят первое место, но в спину обеим командам дышит сборная Норвегии, которая принимает хорватов и в случае победы как минимум несколько часов будет занимать первое место. Нельзя сказать, что шансов у гостей сегодня нет.Подопечные Конте демонстрируют неубедительную борьбу, с трудом обыграв в последней встрече явного аутсайдера Мальту, забив единственный во встрече гол в середине второго тайма.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Италия – Болгария. Комментировать игру для вас будет Андрей Ковалев. Начало встречи в 21:45 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 21:39
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