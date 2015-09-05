Евро-2016. Англичане разгромили Сан-Марино, Эстония одолела Литву

Сборная Англии катком проехалась по соперникам из Сан-Марино в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

Родоначальники футбола отправили в сетку ворот хозяев поля шесть безответных мячей, одержав седьмую победу в турнире.

В еще одной встрече группы Е эстонцы дома с минимальным счетом переиграли Литву, временно поднявшись на третье место в турнирной таблице.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа Е. 7-й тур.

Сан-Марино — Англия — 0:6 (0:2)

Голы: 1:0 — Руни, 13 (с пенальти). 2:0 — Бролли, 30 (в свои ворота). 3:0 — Баркли, 46. 4:0 — Уолкотт, 68. 5:0 — Кейн, 77. 6:0 — Уолкотт, 78.

Эстония — Литва — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Васильев, 71.