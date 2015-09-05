Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Евро-2016. Англичане разгромили Сан-Марино, Эстония одолела Литву

    Евро-2016. Англичане разгромили Сан-Марино, Эстония одолела Литву

    Сборная Англии катком проехалась по соперникам из Сан-Марино в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Родоначальники футбола отправили в сетку ворот хозяев поля шесть безответных мячей, одержав седьмую победу в турнире.

    В еще одной встрече группы Е эстонцы дома с минимальным счетом переиграли Литву, временно поднявшись на третье место в турнирной таблице.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа Е. 7-й тур.

    Сан-Марино — Англия — 0:6 (0:2)

    Голы: 1:0 — Руни, 13 (с пенальти). 2:0 — Бролли, 30 (в свои ворота). 3:0 — Баркли, 46. 4:0 — Уолкотт, 68. 5:0 — Кейн, 77. 6:0 — Уолкотт, 78.

    Эстония — Литва — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Васильев, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 21:15
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997236
    numo441429
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+