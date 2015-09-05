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    • Евро-2016. Украина справилась с белорусами, Люксембург дожал Македонию

    Евро-2016. Украина справилась с белорусами, Люксембург дожал Македонию

    Сборная Украины переиграла соперников из Белоруссии в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Встрчеа завершилась со счетом 3:1, причем все три гола желто-синие отправили в сетку ворот гостей в первом тайме.

    В еще одном матче группы С сборная Люксембурга дома неожиданно одолела Македонию. Победный гол в этом поединке, по ходу которого гости не сумели реализовать 11-метровый удар, был забит уже в добавленное время.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа С. 7-й тур.

    Украина — Белоруссия — 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 — Кравец, 7. 2:0 — Ярмоленко, 30. 3:0 — Коноплянка, 40 (с пенальти). 3:1 — Корниленко, 62 (с пенальти).

    Удаление: Гармаш, 90 (Украина)

    Люксембург — Македония — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Тилль, 90.

    Нереализованный пенальти: Абдураими, 85 (Македония)

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 21:05
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    Комментарии (9)
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    SD-Podonok
    1441478549
    Спасибі братам білорусам за підтримку! Живе Білорусь! Слава Україні!
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    Аvi-8
    1441480725
    Порадовал банер белорусов, "братья, мы с вами", вот это братья, не то что падлюки кацапские, нож в спину.
    Ответить
    suhow6
    1441481700
    хохлы твари вы продажные.
    Ответить
    suhow6
    1441481718
    здохни Украина
    Ответить
    JI e x a
    1441485715
    Соседи молодцы, конечно, но похоже на то, что стыковых все-таки не избежать. Будем смотреть. Удачи, все равно. И хватит разжигать ненависть, ребята. Одни дурачки начинают, другие продолжают. Украинцы были нашими друзьями и братьями и останутся ими. Только нормальные украинцы, не майдауны. Этот режим не вечен, все станет не круги своя.
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    ologreds
    1694997236
    numo441428
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