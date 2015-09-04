«Реал» обладает самым дорогим в Европе составом

Швейцарская футбольная обсерватория посчитала стоимость игроков всех клубов, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Самым дорогим составом на континенте обладает "Реал" - суммарную стоимость его игроков оценили 587 миллионов евро. 115 из них – стоимость самого дорогона сегодняшний день игрока мадридцев полузащитника Гарета Бэйла.

На втором месте в этом рейтинге расположился «Манчестер Сити», все футболисты которого стоят 560 миллионов евро. Наиболее дорогим из них считается новичок клуба полузащитник Кевин Де Брюйне, стоимость которого оценивают примерно в 75 миллионов.

На третьей позиции расположился еще один клуб из Манчестера – «Юнайтед». Игроки «красных дьяволов» стоят 533 миллиона евро. Самым ценным футболистом дружины ван Гаала назван полузащитник Хуан Мата – 54 миллиона.

Действующий победитель Лиги чемпионов «Барселона» оказалась на шестом месте. За всех своих нынешних игроков каталонцы заплатили в сумме 287,6 миллиона евро, а самой дорогой на данный момент покупкой является нападающий Луис Суарес (75 миллионов).