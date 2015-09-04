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«Реал» обладает самым дорогим в Европе составом

4 сентября 2015, 21:40
7

Швейцарская футбольная обсерватория посчитала стоимость игроков всех клубов, выступающих в пяти ведущих европейских чемпионатах.

Самым дорогим составом на континенте обладает "Реал" - суммарную стоимость его игроков оценили 587 миллионов евро. 115 из них – стоимость самого дорогона сегодняшний день игрока мадридцев полузащитника Гарета Бэйла.

На втором месте в этом рейтинге расположился «Манчестер Сити», все футболисты которого стоят 560 миллионов евро. Наиболее дорогим из них считается новичок клуба полузащитник Кевин Де Брюйне, стоимость которого оценивают примерно в 75 миллионов.

На третьей позиции расположился еще один клуб из Манчестера – «Юнайтед». Игроки «красных дьяволов» стоят 533 миллиона евро. Самым ценным футболистом дружины ван Гаала назван полузащитник Хуан Мата – 54 миллиона.

Действующий победитель Лиги чемпионов «Барселона» оказалась на шестом месте. За всех своих нынешних игроков каталонцы заплатили в сумме 287,6 миллиона евро, а самой дорогой на данный момент покупкой является нападающий Луис Суарес (75 миллионов).

Источник: iSport.ua
Весь мир Реал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Барселона
Комментарии (7)
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MrVanes-Zenit
1441394578
Мощно
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Dude-MU
1441394676
Временные отрезки бы при покупках считали)Весело)
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liverpool-today
1441396370
Прям открытие года сделали. А то никто не знал, что в команде которая каждый год покупает самых дорогих игроков, самый дорогой состав.
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95-shishani-95
1441400116
Ооо
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Halid_LosBlancos
1441403356
Интересно.. а в мире какой клуб с самыми дорогими игроками считается ?! Гуанджоу Эвергранд?)))
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Поклонник Роналдиньо
1441424712
А толку от Первого места?Доказывают что стали Мешками !и Бегунка Мю хочет за сотку купить,Когда он и 30 не стоит
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