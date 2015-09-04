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    • Кержаков: «Не стоит спрашивать меня, как остановить Ибрагимовича»

    Кержаков: «Не стоит спрашивать меня, как остановить Ибрагимовича»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился своим мнением о роли форварда Златана Ибрагимовича в сборной Швеции, с которой команда России будет играть в субботу в рамках отборочного турнира на Евро-2016. Кержаков вспомнил первую игру этих команд в Стокгольме (1:1).

    «Не секрет, что сборная Швеции с Ибрагимовичем и без него – две разные команды. Мы играли против варианта «без Ибрагимовича» и, по-моему, упустили победу в том матче. Действовали хорошо, ни в чем не уступали одному из лидеров нашей группы, а в чем-то даже превосходили его. Считаю, шведам тогда повезло. Реализуй Олег Шатов свой момент, все было бы здорово. Да, Игорь Акинфеев отразил пенальти, но судя по ходу игры, мы должны были побеждать», – считает Кержаков.

    Футболист уверен, что у главного тренера сборной Леонида Слуцкого достаточно опыта, чтобы придумать, как остановить Ибрагимовича.

    «Говорят, вратарь – половина команды, но для шведов Ибрагимович — 50 процентов сборной. Когда Златан на поле, шведы надеются на чудо в его исполнении, даже если у них не получается игра. Нам будет сложнее. Есть ли рецепт, как остановить Ибрагимовича? Не стоит задавать мне такие вопросы. У нас есть главный тренер. Ему доводилось противостоять грандам европейского футбола на клубном уровне».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2015 19:53
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    Комментарии (3)
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    rifcenter вернулся
    1441386290
    Рано его зенит сплавил... Не себе не людям... Мог еще поиграть, не хуже погребнеков или ньяссе
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    Antilimit
    1441390480
    Староват Златан...не тот уж
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    ologreds
    1694997244
    numo441327
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