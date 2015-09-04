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    Широков: «Ситуация не в нашу пользу, но отчаяния нет»

    Полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от отборочного матча к Евро-2016 со шведами. Игрок рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Леонида Слуцкого.

    – Нет ли ощущения нервозности перед матчем со сборной Швецией? Все-таки положение в группе отчаянное и уже нет права на ошибку.

    – Ситуация в группе не в нашу пользу, но отчаяния нет. Пришел новый тренер, а это новые эмоции, к тому же играем на своем поле. Говорят, будет полный стадион. В этом плане все за нас. Нервозности тоже нет — у нас достаточно опытная команда. Скорее, наоборот, есть волнение, но позитивное — хочется, чтобы поскорее все началось.

    – Понятно, что футболистов назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной едва ли удивило. Это действительно лучший вариант на данный момент?

    – На данный момент его кандидатура оптимальная, хотя вообще-то у нас есть из кого выбирать. За то время, что Леонид Викторович работает с ЦСКА, он и команда добились большого прогресса. Неудивительно, что ему доверили и сборную — настала пора обратиться к отечественному специалисту.

    – Так получилось, что в сборной вы работали только с иностранными тренерами. Теперь вот российский специалист. Есть ли какие-то отличия?

    – Не думаю, что здесь могут быть большие отличия. Хотя футболисты всегда могут подойти и поговорить с Леонидом Викторовичем, а он, в свою очередь, может посоветоваться с нами.

    Источник: Коммерсант

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    04.09.2015 09:20
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    BS_Svejk
    1441349892
    По Роману всегда заметно что парень любит в футбол погонять, а это +...
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    kkomov
    1441351501
    пожелаю вам продуть!
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    ologreds
    1694997246
    numo441272
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