Широков: «Ситуация не в нашу пользу, но отчаяния нет»

Полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от отборочного матча к Евро-2016 со шведами. Игрок рассказал, что изменилось в команде с приходом на пост главного тренера Леонида Слуцкого.

– Нет ли ощущения нервозности перед матчем со сборной Швецией? Все-таки положение в группе отчаянное и уже нет права на ошибку.

– Ситуация в группе не в нашу пользу, но отчаяния нет. Пришел новый тренер, а это новые эмоции, к тому же играем на своем поле. Говорят, будет полный стадион. В этом плане все за нас. Нервозности тоже нет — у нас достаточно опытная команда. Скорее, наоборот, есть волнение, но позитивное — хочется, чтобы поскорее все началось.

– Понятно, что футболистов назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной едва ли удивило. Это действительно лучший вариант на данный момент?

– На данный момент его кандидатура оптимальная, хотя вообще-то у нас есть из кого выбирать. За то время, что Леонид Викторович работает с ЦСКА, он и команда добились большого прогресса. Неудивительно, что ему доверили и сборную — настала пора обратиться к отечественному специалисту.

– Так получилось, что в сборной вы работали только с иностранными тренерами. Теперь вот российский специалист. Есть ли какие-то отличия?

– Не думаю, что здесь могут быть большие отличия. Хотя футболисты всегда могут подойти и поговорить с Леонидом Викторовичем, а он, в свою очередь, может посоветоваться с нами.