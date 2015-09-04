Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В ближайшее время «Зенит» обсудит с представителями Виллаш-Боаша условия расторжения контракта

    Представители главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша совместно с руководством клуба в ближайшее время обсудят условия расторжения контракта с португальским специалистом. Об этом сообщает Twitter sport_inside.

    Контракт с португальским тренером рассчитан до конца текущего сезона.

    Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Виллаш-Боаша на шесть матчей чемпионата России за толчок резервного арбитра Ивана Сараева во время матча седьмого тура чемпионата России «Зенит» - «Крылья Советов» (1:3).

    "Для клуба дисквалификация главного тренера на шесть матчей, безусловно, является проблемой. После обсуждения сложившейся ситуации с главным тренером клуб примет решение о дальнейших действиях", - сообщили в пресс-службе клуба.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2015 06:15
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 4 сентября 2015, 12:36

      боаш шёл в зенит заваёвывать трофеи а получил лемит легионеров всвязи с чем отток хороших футболистов и наплыв местных бездарей правильно боаш найди нормальный чемпионат где нет во главе придурков и заваёвывай титулы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 сентября 2015, 10:22

      какое ближайшее время - уже вчера надо было это сделать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4827

      neveldomha 4 сентября 2015, 09:29

      Странная позиция у клуба в отношении АВБ. С одной стороны кусают, с другой целуют в укушенное место. То есть клуб доверяет АВБ, и тут же ведет переговоры о расторжении контракта. Нужно четко обозначить свою позицию. Укусить и дать пинка под зад.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 сентября 2015, 09:16

      Кержаков вернется попылит еще годик а может два

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 4 сентября 2015, 09:01

      Ждем правду о рос. футболе от Андре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 4 сентября 2015, 08:24

      Представляю сколько он дерьма выльет,когда его выгонят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 4 сентября 2015, 06:36

      и с представителями комитета по договорнякам обсудите свою вечную дисквалификацию, убогая синита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 4 сентября 2015, 06:35

      Ну Зенит с таким составом и без главного тренера может играть в Российском чемпионате

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 4 сентября 2015, 06:30

      не задерживается нигде надолго боамж

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11