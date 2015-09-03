Азар: «С Боснией нам будет сложно»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился своими ожиданиями перед матчем отбора Евро-2016 против сборной Боснии.

«Нам будет сложно. Мы не ожидали проигрыша в Уэльсе. После победы над Францией в товарищеском матче (4:3) мы были уверены в своем успехе в дальнейших играх. Но это поражение в Кардиффе ударило по нашей самооценке. Именно поэтому предстоящая неделя крайне важна. Нам просто необходимо брать шесть очков из шести возможных, чтобы открыть себе дорогу в финальную часть турнира. Так что будем делать все возможное, чтобы одержать верх над сборной Боснии и Герцеговины, а затем добиться положительного результата в противостоянии с киприотами», – заявил Азар.

Полностью интервью с Эденом Азаром вы можете прочитать тут.