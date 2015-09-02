«Ювентус» предлагал за Гамшика 25 миллионов

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что туринский клуб предлагал 25 миллионов евро за полузащитника «Наполи» Марека Гамшика:

«Мы неоднократно общались с Аурелио Де Лаурентисом. Это происходило около месяца назад.

Гамшик – игрок, хорошо знакомый с Италией. Нам нужны игроки, которые понимают, что такое поехать в Капри или Фрозиноне и вернуться с победой. Иностранцам это непонятно» – сказал Маротта.

В прошлом сезоне Гамшик забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах Серии А.