Симонян: «Решение расстаться с Капелло было принято после поражения от Австрии»

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян рассказал, когда было принято решение расстаться с главным тренером сборной России Фабио Капелло. Также чиновник объяснил, почему на пост тренера был приглашен именно Леонид Слуцкий.

«После поражения от Австрии было, к сожалению, принято решение расстаться с Капелло. Или не к сожалению.

Почему назначили именно Слуцкого? Пригласили Слуцкого в сборную, так как игра у ЦСКА в чемпионате России поставлена лучше, чем у других коллективов», – заявил Симонян.